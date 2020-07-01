На выборах президента львовяне проголосовали бы за Порошенко, - опрос

1 июля, 2020, 14:35

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, большинство львовян отдали бы свои голоса за Петра Порошенко

Таковы результаты социологического исследования "Социально-политическая ситуация в г.. Львов" Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу телеканала "Еспресо".

По данным опроса, свои голоса за Петра Порошенко (среди тех, кто определился и готов голосовать) на выборах Президента Украины отдали бы 45,1% львовян. За Владимира Зеленского проголосовали бы 11,1%. Еще 8,1% поддержали бы за Анатолия Гриценко. 6,5% львовян хотели бы видеть во главе государства Игоря Смешко. За Андрея Садового готовы проголосовать 6% жителей Львова, за Юлию Тимошенко - 4,6%. Святослава Вакарчука выбрали бы главой государства 4,4%, опрошенных, Олега Ляшко - 2,6%. "Свободовец" Олег Тягнибок и лидер ОПЗЖ Юрий Бойко во Львове имеют наименьшую поддержку на президентский выборах - 1,8 и 1,6% соответственно. Что интересно, более 8% львовян готовы проголосовать "за другого кандидата", которого не было представлено в опроснике.

Среди политиков Петр Порошенко также пользуется наибольшим доверием среди жителей города. Положительное отношение к нему высказали 47,2% опрошенных, отрицательное - 25,2%. Зато действующий президент Владимир Зеленский вызывает негативное отношение у 51,3% опрошенных, тогда как положительно его оценивают лишь 18,2% опрошенных.

В то же время на момент проведения исследования фактически каждый пятый опрошенный (20,6%) не мог определиться с выбором, а 5,3% заявили, что не примут участие в голосовании.

Опрос Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" по заказу "Еспресо" был проведено во Львове с 17 по 23 июня 2020 года методом телефонного опроса Сати (computer assisted telephone interviews) с использованием планшетов. Всего опрошено 2000 респондентов. Исследование проведено во всех административно-территориальных районах города и населенных пунктах, входящих во Львовский городской совет. Результаты представляют взрослое население Львова по таким показателям, как возраст (старше 18 лет), пол, а также разделение города на районы. Статистическая погрешность исследования составляет 2,4% (с вероятностью 0,95).