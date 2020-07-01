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Espreso.tvСпортНа американского нокаутера ждет суровое наказание за допинг

На американского нокаутера ждет суровое наказание за допинг


фото: Getty Images
Американского тяжеловеса Джаррелла Миллера за повторно проваленный тест на допинг могут дисквалифицировать на три года

Об этом заявил бывший сопромоутер Миллера Эдди Хирн, сообщает TalkSport .

По его словам, наказание Миллера за повторно провален допинг-тест будет гораздо строже, чем в случае, когда его поймали на употреблении запрещенных препаратов весной 2019 гоа перед поединком с британцем Энтони Джошуа.

"Разница в том, что Миллер теперь действующую лицензию комитета в Неваде. Когда он готовился к бою с Джошуа, он просто подал заявку на лицензию. Теперь она у него есть и Миллер может быть временно отстранен от бокса в Неваде. Может быть, даже на три года ", - сказал Хирн.

В случае отстранения Джаррелл Миллер не сможет получить новую лицензию в любом из штатов США. Американец провалил допинг-тест в преддверии поединка с Джерри Форрестом.

Миллер провел на профессиональном ринге 24 боя, одержал 23 победы (20 нокаутом) и один бой свел вничью.

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