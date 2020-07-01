На американского нокаутера ждет суровое наказание за допинг
Об этом заявил бывший сопромоутер Миллера Эдди Хирн, сообщает TalkSport .
По его словам, наказание Миллера за повторно провален допинг-тест будет гораздо строже, чем в случае, когда его поймали на употреблении запрещенных препаратов весной 2019 гоа перед поединком с британцем Энтони Джошуа.
"Разница в том, что Миллер теперь действующую лицензию комитета в Неваде. Когда он готовился к бою с Джошуа, он просто подал заявку на лицензию. Теперь она у него есть и Миллер может быть временно отстранен от бокса в Неваде. Может быть, даже на три года ", - сказал Хирн.
В случае отстранения Джаррелл Миллер не сможет получить новую лицензию в любом из штатов США. Американец провалил допинг-тест в преддверии поединка с Джерри Форрестом.
Миллер провел на профессиональном ринге 24 боя, одержал 23 победы (20 нокаутом) и один бой свел вничью.
- Ожидалось, что Джаррелл Миллер вернется на ринг 9 июля .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи