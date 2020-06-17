 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортБоксер, которого поймали на допинге перед боем с Джошуа, возвращается на ринг

Боксер, которого поймали на допинге перед боем с Джошуа, возвращается на ринг


фото: BoxingScene
Американский тяжеловес Джаррел Миллер, который был дисквалифицирован за допинг, вернется на ринг 9 июля

Об этом сообщает BoxingScene .

Джаррелл Миллер проведет поединок против другого американца Джерри Форреста. Встреча должна состояться 9 июля в Лас-Вегасе. Этот бой станет дебютным для Миллера в качестве боксера компании Top Rank. Атлетическая комиссия штата Невада уже позволила Миллеру вернуться к выступлениям и вернула ему боксерскую лицензию.

В 2019 году Джаррел Миллер провалил допинг-тест перед боем против Джошуа. В итоге, его заменил Энди Руис из США, сенсационно отобрал у британца титулы чемпиона мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

В декабре 2019 Джоша взял в Руиса реванш и верну свои пояса.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать