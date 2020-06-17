Боксер, которого поймали на допинге перед боем с Джошуа, возвращается на ринг

17 июня, 2020, 14:51

Американский тяжеловес Джаррел Миллер, который был дисквалифицирован за допинг, вернется на ринг 9 июля

Об этом сообщает BoxingScene .

Джаррелл Миллер проведет поединок против другого американца Джерри Форреста. Встреча должна состояться 9 июля в Лас-Вегасе. Этот бой станет дебютным для Миллера в качестве боксера компании Top Rank. Атлетическая комиссия штата Невада уже позволила Миллеру вернуться к выступлениям и вернула ему боксерскую лицензию.

В 2019 году Джаррел Миллер провалил допинг-тест перед боем против Джошуа. В итоге, его заменил Энди Руис из США, сенсационно отобрал у британца титулы чемпиона мира по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

В декабре 2019 Джоша взял в Руиса реванш и верну свои пояса.

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что в случае отказа Джошуа встретиться с украинским боксером британец будет вынужден отказаться от пояса WBO .

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