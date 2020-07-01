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Espreso.tvСпортМарадону обещают назначить тренером сборной Испании

Марадону обещают назначить тренером сборной Испании


фото: Getty Images
Антонио Торрес пообещал в случае избрания президентом Федерации футбола Испании назначить главным тренером национальной сборной аргентинца Диего Марадону

Об этом сообщает Infobae .

Марадону, который возглавляет аргентинский клуб "Химнасия и Эсгрима", могут назначить главным тренером сборной Испании, если Антонио Торрес станет новым президентом Федерации футбола страны.

Торрес заявил, что уже договорился с представителями аргентинского специалиста. С Марадоной могут заключить контракт на два года, а его задачей будет выход в финал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Основным конкурентом Антонио Торреса в борьбе за пост президента Федерации футбола Испании является Луис Рубиалес. Главным тренером сборной Испании является Луис Энрике.

Марадона возглавил "Химнасия" в сентябре 2019 года. К этому 59-летний тренер работал в мексиканском "Дорадоси", "Аль-Васлуй" и "Аль-Фуджайра" из ОАЭ, а также возглавлял сборную Аргентины.

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