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Espreso.tvСпортМарадона определился с будущим в аргентинском клубе

Марадона определился с будущим в аргентинском клубе


фото: twitter
Диего Марадона продлил на сезон контракт с аргентинским футбольным клубом "Химназия и Эсгрима"

Об этом сообщает официальный сайт аргентинского клуба.

Марадона, который возглавил команду в сентябре 2019 года, останется на посту главного тренера еще на один сезон. Новое соглашение с 59-летним аргентинцем рассчитана до декабря 2021 года.

Под руководством Марадоны "Химназия" получила 7 побед, потерпела 8 поражений, 5 раз сыграла вничью и финишировала в чемпионате Аргентины на 19-м месте.

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