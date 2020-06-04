Марадона определился с будущим в аргентинском клубе

4 июня, 2020, 10:53

Диего Марадона продлил на сезон контракт с аргентинским футбольным клубом "Химназия и Эсгрима"

Об этом сообщает официальный сайт аргентинского клуба.

Марадона, который возглавил команду в сентябре 2019 года, останется на посту главного тренера еще на один сезон. Новое соглашение с 59-летним аргентинцем рассчитана до декабря 2021 года.

Под руководством Марадоны "Химназия" получила 7 побед, потерпела 8 поражений, 5 раз сыграла вничью и финишировала в чемпионате Аргентины на 19-м месте.

#Deportes Diego #Maradona continuará en Gimnasia y Esgrima de la Plata https://t.co/vHqN9Azl7r - Radio EME (@Radio_Eme) June 3, 2020

Напомним, в феврале Диего Марадону заскочили на употреблении неизвестного вещества во время матча чемпионата Аргентины.

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