WBC назначил бой за пояс Ломаченко

30 июня, 2020, 09:09

Венесуэлец Хорхе Линарес и доминиканец Хавьер Фортуна встретятся в поединке за титул чемпиона мира WBC, которым владел украинец Василий Ломаченко

Об этом сообщает ESPN .

WBC (Всемирный боксерский совет) официально объявила, что Линарес и Фортуна 28 августа определят нового чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

Поединок состоится в городе Индио, что в американском штате Калифорния, в Fantasy Springs Resort Casino.

Вечер бокса будет закрытым для болельщиков и журналистов, а его трансляция состоится на стриминговому сервисе DAZN.

Ломаченко отобрал титул WBA в Линареса в мае 2018 года. Украинец оставил пояс WBC вакантным в 2020 году, когда организация назначила его "франчайзинговым" чемпионом.

Напомним, 28 мая Хорхе Линарес, который отправил Василия Ломаченко в нокдаун, посоветовал американцу Теофимо Лопесу , как победить украинца.

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