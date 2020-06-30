Избили Найема во времена его депутатства: суд полностью оправдал трех нападающих

Об этом сообщил брат избитого, адвокат Маси Найем.

"Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью", - отметил он.

Найем-младший добавил, что на решение суда будет подана апелляция.

"Есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования были допущены ряд ошибок, что негативно отразилось на результатах судебного рассмотрения дела - в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации", - подчеркнул Найем.