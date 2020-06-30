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Espreso.tvОбществоИзбили Найема во времена его депутатства: суд полностью оправдал трех нападающих

Избили Найема во времена его депутатства: суд полностью оправдал трех нападающих


фото: informator
Шевченковский райсуд Киева оправдал трех мужчин, которые в апреле 2018 года напали в центре Киева на тогда еще народного депутата Мустафу Найема

Об этом сообщил брат избитого, адвокат Маси Найем.

"Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью", - отметил он.

Найем-младший добавил, что на решение суда будет подана апелляция.

"Есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования были допущены ряд ошибок, что негативно отразилось на результатах судебного рассмотрения дела - в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации", - подчеркнул Найем.

  • Напомним, вечером 30 апреля 2018 года в центре Киева возле Бессарабского рынка у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
  • Трое нападающих были задержаны, им объявили подозрения.
  • Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
  • Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
  • Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
  • Шевченковский райсуд Киева избрал меры пресечения для трех мужчин, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема.
  • Позже чеченская диаспора заявила, что Найем сам спровоцировал конфликт.
 

 

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