Избили Найема во времена его депутатства: суд полностью оправдал трех нападающих
Об этом сообщил брат избитого, адвокат Маси Найем.
"Судья Шевченковского районного суда Голуб Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью", - отметил он.
Найем-младший добавил, что на решение суда будет подана апелляция.
"Есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования были допущены ряд ошибок, что негативно отразилось на результатах судебного рассмотрения дела - в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации", - подчеркнул Найем.
- Напомним, вечером 30 апреля 2018 года в центре Киева возле Бессарабского рынка у народного депутата Мустафы Найема произошел конфликт с одним из водителей, после чего последний позвал на помощь своих товарищей. Мужчины нанесли несколько ударов Найему и скрылись с места инцидента. Впоследствии полиция объявила план "перехват".
- Трое нападающих были задержаны, им объявили подозрения.
- Еще один нападающий, по данным Найема, успел улететь в Баку рейсом из Борисполя до задержания.
- Впоследствии появилось новое видео избиения Найема: нападавших было пятеро.
- Столичная прокуратура получила разрешение на задержание и объявила в розыск четвертого подозреваемого в нападении на нардепа Мустафу Найема.
- Шевченковский райсуд Киева избрал меры пресечения для трех мужчин, которые принимали участие в избиении народного депутата Мустафы Найема.
- Позже чеченская диаспора заявила, что Найем сам спровоцировал конфликт.
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