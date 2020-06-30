Вице-чемпион мира определился с будущим в "Динамо"
Об этом сообщает telegram канал "Шах и Шах".
Хорват сообщил своим близким, что хотел бы получить новый контракт с киевлянами и завершить в "Динамо" карьеру.
Футболист комфортно чувствует себя в Украине и не желает переезжать. В 2020 году в первый класс должна пойти его дочь, поэтому семья надеется, что это произойдет именно в Киеве.
31-летний Иосиф Пиварич выступает за "Динамо" с 2017 года, в нынешнем сезоне он сыграл за киевлян лишь 2 матча. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 1,2 млн евро. Его контракт с динамовцами рассчитан до 30 июня 2020 года.
В 2018 году Пиварич стал в составе сборной Хорватии вице-чемпионом мира.
- 17 июня стало известно, что хорватский футболист Иосиф Пиварич близок к переходу из киевского "Динамо" в "Динамо" из Загреба .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .
Читайте также
-
30 июня, 2020 Виталий Портников: Путин будет "дожимать" Лукашенко
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи
-
29 июня, 2020 Тайна мастера. Вымышленная биография Антонио Страдивари
Читайте также
-
-
30 июня, 2020 10 фактов из жизни Сергея Шкарлета
-
30 июня, 2020 "Клеймо качества", или Куда ведут "корабельные" страхи