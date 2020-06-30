Вице-чемпион мира определился с будущим в "Динамо"

30 июня, 2020, 15:40

Вице-чемпион мира по футболу хорват Иосиф Пиварич заявил о намерении остаться в киевском "Динамо"

Об этом сообщает telegram канал "Шах и Шах".

Хорват сообщил своим близким, что хотел бы получить новый контракт с киевлянами и завершить в "Динамо" карьеру.

Футболист комфортно чувствует себя в Украине и не желает переезжать. В 2020 году в первый класс должна пойти его дочь, поэтому семья надеется, что это произойдет именно в Киеве.

31-летний Иосиф Пиварич выступает за "Динамо" с 2017 года, в нынешнем сезоне он сыграл за киевлян лишь 2 матча. Ориентировочная трансферная стоимость защитника составляет 1,2 млн евро. Его контракт с динамовцами рассчитан до 30 июня 2020 года.

В 2018 году Пиварич стал в составе сборной Хорватии вице-чемпионом мира.

17 июня стало известно, что хорватский футболист Иосиф Пиварич близок к переходу из киевского "Динамо" в "Динамо" из Загреба .

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