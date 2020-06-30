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Espreso.tvОбществоВ детском саду Луцка произошла вспышка COVID-19 - ОГА

В детском саду Луцка произошла вспышка COVID-19 - ОГА


фото: reuters
В Луцке в одном из детских садов четыре работника заразились коронавирусом

Об этом заявила заместитель главы ОГА Татьяна Щербак, сообщило местное издание ВолиньPost .

"В детском саду зарегистрировано четыре подтвержденных случая: музыкальный руководитель, заместитель директора, медсестра и помощник воспитателя", - рассказала она.

По словам Щербак, все больные находятся на амбулаторном лечении.

Отдельно заместитель главы ОГА отметила, что дошкольное учреждение от 24 июня было закрыто на карантин.

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