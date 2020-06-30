В детском саду Луцка произошла вспышка COVID-19 - ОГА
30 июня, 2020, 17:21
В Луцке в одном из детских садов четыре работника заразились коронавирусом
Об этом заявила заместитель главы ОГА Татьяна Щербак, сообщило местное издание ВолиньPost .
"В детском саду зарегистрировано четыре подтвержденных случая: музыкальный руководитель, заместитель директора, медсестра и помощник воспитателя", - рассказала она.
По словам Щербак, все больные находятся на амбулаторном лечении.
Отдельно заместитель главы ОГА отметила, что дошкольное учреждение от 24 июня было закрыто на карантин.
- В целом по Украине за последние сутки зафиксировано 706 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего случаев - 44334.
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