В детском саду Луцка произошла вспышка COVID-19 - ОГА

30 июня, 2020, 17:21

В Луцке в одном из детских садов четыре работника заразились коронавирусом

Об этом заявила заместитель главы ОГА Татьяна Щербак, сообщило местное издание ВолиньPost .

"В детском саду зарегистрировано четыре подтвержденных случая: музыкальный руководитель, заместитель директора, медсестра и помощник воспитателя", - рассказала она.

По словам Щербак, все больные находятся на амбулаторном лечении.

Отдельно заместитель главы ОГА отметила, что дошкольное учреждение от 24 июня было закрыто на карантин.

В целом по Украине за последние сутки зафиксировано 706 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего случаев - 44334.