COVID-19 в Украине: за сутки - 706 новых случаев

30 июня, 2020, 08:47

По состоянию на утро 30 июня в Украине подтверждено 44 334 случаев COVID-19

Об этом передает пресс-центр СНБО.

За последние сутки лабораторно подтверждено 706 случаев.

С начала эпидемии 1159 (+12 за сутки) пациентов умерли, но уже 19 115 (88 в сутки) выздоровели.

Всего проведено 655 750 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1864 случая;

Волынская область - 2368 случаев;

Днепропетровская область - 1087 случаев;

Донецкая область - 481 случай;

Житомирская область - 1404 случая;

Закарпатская область - 2889 случаев;

Запорожская область - 572 случая;

Ивано-Франковская область - 2395 случаев;

Кировоградская область - 646 случаев;

г. Киев - 5037 случаев;

Киевская область - 2585 случаев;

Львовская область - 5435 случаев;

Луганская область - 80 случаев;

Николаевская область - 444 случаев;

Одесская область - 1698 случаев;

Полтавская область - 314 случаев;

Ровенская область - 3712 случаев;

Сумская область - 297 случаев;

Тернопольская область - 1919 случаев;

Харьковская область - 2134 случая;

Херсонская область - 191 случай;

Хмельницкая область - 803 случая;

Черновицкая область - 4801 случай;

Черкасская область - 642 случая;

Черниговская область - 536 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 июня 2020 в Центр поступило 796 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 88 961 сообщения о подозрении на COVID-19.

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