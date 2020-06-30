В аннексированном Крыму из-за засухи две реки превратились в ручьи

30 июня, 2020, 15:27

Две реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма превратились в ручьи

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

"Весной в Крыму почти не было осадков, в июне дожди были, но этого слишком мало, чтобы пополнить истощенные подземные воды, из которых питаются истоки этих рек. Чтобы подземные воды пополнились, а вместе с ними и истоки крымских рек, нужны длительные осадки, которых в Крыму нет. Ситуация в этом году плохая не только с Танасу и Биюк-Карасу, но и с другими реками и водоемами Крыма", - прокомментировал активист общественного движения "Свободный Крым" Решад Меметов.

По информации активиста, также продолжают мелеть Белогорское и Тайганского водохранилища.

Ранее крымский бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Сказка" в Ялте и сафари-парка "Тайган" в Белогорском районе, прокомментировал идею подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова "перебросить" с Тайганского водохранилища по 60 тысяч кубометров воды в сутки, чтобы "полностью закрыть потребность" аннексированного полуострова по воде. В частности, бизнесмен сказал, что "нельзя забрать то, чего нет".

Аксенов утверждает, что после сильных июньских ливней в Крыму в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилище поступило более 300 тысяч кубометров воды.