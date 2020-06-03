В аннексированном Крыму дефицит воды связывают с "самой сильной засухой за 150 лет"

3 июня, 2020, 16:27

Дефицит воды в аннексированном Крыму подконтрольная Кремлю "власть" объяснила "самой сильной засухой за 150 лет"

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"На сегодняшний день основная проблема - это засуха. К сожалению, год - один из самых сухих. По итогам 150 лет наблюдений наименьшее количество осадков выпало в этом году, такого практически никогда не было", - сказал так называемый глава Крыма Аксенов.

По его словам, в последние дни погода изменилась "в лучшую сторону" - на полуострове местами идут дожди.

До 1 июня уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался в 2,3 раза ниже, чем было к лету прошлого года. До российского вторжения в Крым 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий с материковой Украины. После аннексии Украина перестала поставлять туда воду.

Кроме того, в мае на полуострове были дождевыми 7 дней из 31.

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