В аннексированном Крыму дефицит воды связывают с "самой сильной засухой за 150 лет"
Об этом сообщает российский "Интерфакс".
"На сегодняшний день основная проблема - это засуха. К сожалению, год - один из самых сухих. По итогам 150 лет наблюдений наименьшее количество осадков выпало в этом году, такого практически никогда не было", - сказал так называемый глава Крыма Аксенов.
По его словам, в последние дни погода изменилась "в лучшую сторону" - на полуострове местами идут дожди.
До 1 июня уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался в 2,3 раза ниже, чем было к лету прошлого года. До российского вторжения в Крым 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий с материковой Украины. После аннексии Украина перестала поставлять туда воду.
Кроме того, в мае на полуострове были дождевыми 7 дней из 31.
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- Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что жителям оккупированного Крыма хватает воды.