Украина получила от МАГАТЭ оборудование для диагностики COVID-19

30 июня, 2020, 17:04

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило в Украину гуманитарную помощь в виде оборудования для осуществления диагностики COVID-19 методом ПЦР

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Помощь от МАГАТЭ передана в ГП "Укрвакцина "МЗ Украины". Комплект оборудования для осуществления диагностики методом полимерной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени (RT-PCR) рассчитан на осуществление 2000 тестов ", - говорится в сообщении.

Сейчас Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в тесном взаимодействии с МАГАТЭ прорабатывает возможность получения Украиной дополнительной технической помощи для борьбы с COVID-19.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии до конца мая отправит в Украину оборудование для выявления COVID-19.