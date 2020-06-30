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Espreso.tvОбществоУкраина получила от МАГАТЭ оборудование для диагностики COVID-19

Украина получила от МАГАТЭ оборудование для диагностики COVID-19


фото: dpsu.gov.ua
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило в Украину гуманитарную помощь в виде оборудования для осуществления диагностики COVID-19 методом ПЦР

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Помощь от МАГАТЭ передана в ГП "Укрвакцина "МЗ Украины". Комплект оборудования для осуществления диагностики методом полимерной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени (RT-PCR) рассчитан на осуществление 2000 тестов ", - говорится в сообщении.

Сейчас Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в тесном взаимодействии с МАГАТЭ прорабатывает возможность получения Украиной дополнительной технической помощи для борьбы с COVID-19.

  • Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии до конца мая отправит в Украину оборудование для выявления COVID-19.

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