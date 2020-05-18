МАГАТЭ отправит в Украину оборудование для обнаружения коронавируса до конца мая, - МИД
Об этом заявил в интервью Укринформу постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.
"Украина ожидает получение такого оборудования (для выявления COVID-19 от МАГАТЭ, - ред.) Насколько мне известно, оно уже определено для Украины. Более того, оно уже закуплено у австрийских и немецких фирм. Это - оборудование для проведения тестов, что сейчас для нас является наиболее актуальным", - сказал он.
По словам украинского дипломата, пока осталось решить лишь некоторые вопросы логистики.
"До конца мая оборудование должно быть отправлено в Украину", - отметил он.
Цимбалюк указал на то, что МАГАТЭ берет на себя также и полностью оплату доставки.
"Кроме того, мы надеемся, что, возможно, в следующих партиях МАГАТЭ еще пришлет нам дополнительную помощь - оборудование для проведения тестов, переносные рентгеноскопы и т.п. Сейчас наша миссия ждет от Минздрава дополнительные конкретные позиции, в которых нуждается Украина. Потом мы их тоже передадим в МАГАТЭ и будем ждать помощи по этим направлениям", - заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене.
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