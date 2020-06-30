Роналду удивил фанатов сменой имиджа
30 июня, 2020, 08:08
Португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду существенно изменил имидж
Роналду выложил фото с новой прической в Instagram.
На снимке португалец вместе с одноклубником Куадрадо.
"Что думаете о моем новый образ, как у моего брата?" - подписал фото Роналду.
В нынешнем сезоне 35-летний Криштиану Роналду сыграл за "Ювентус" 36 матчей, забил 27 голов и отдал 6 результативных передач.
What do you think about my look like my brother Panita ?!
- Напомним, 5 июня Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером .
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