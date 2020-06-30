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Espreso.tvСпортРоналду удивил фанатов сменой имиджа

Роналду удивил фанатов сменой имиджа


фото: Reuters
Португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду существенно изменил имидж

Роналду выложил фото с новой прической в Instagram.

На снимке португалец вместе с одноклубником Куадрадо.

"Что думаете о моем новый образ, как у моего брата?" - подписал фото Роналду.

В нынешнем сезоне 35-летний Криштиану Роналду сыграл за "Ювентус" 36 матчей, забил 27 голов и отдал 6 результативных передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What do you think about my look like my brother Panita ?!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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