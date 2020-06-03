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Espreso.tvСпортФьюри и Уайлдер договорились о дате третьего боя

Фьюри и Уайлдер договорились о дате третьего боя


фото: Boxingscene
Чемпион мира WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер договорились провести третий бой в ноябре-декабре 2020 года

Об этом сообщает Boxingscene .

По словам промоутера британца Боба Арума, команды боксеров постоянно находятся в контакте и согласились провести бой в ноябре-декабре.

"Мы постоянно контактируем с командой Уайлдера. И мы вместе нацелены на ноябрь-декабрь 2020 года. Где состоится бой? Если к тому времени позволят проводить поединки со зрителями, то в США. Хотим собрать целый стадион", - сказал Арум.

Он добавил, что в приоритете на проведение боя те страны, которые быстрее справятся с эпидемией коронавируса.

"Мы рассматриваем те страны, которые лучше справились с коронавирусом и хотят быстрее других позволить проводить мероприятия с целыми стадионами болельщиков. Я решительно настроен на конец года. Я сказал Тайсону, что бой состоится в ноябре или декабре. Он сказал, что ему это подходит. Уайлдер тоже дал предварительное согласие. Я сделаю этот бой", - заверил Арум.

В феврале 2020 г. Фьюри победил Уайлдера и отобрал у него титул чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Первый бой между боксерами в 2018 году завершился вничью.

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