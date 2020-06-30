"Очень разная динамика по заболеванию", - Стефанишена о неоткрытии границ ЕС для украинцев

30 июня, 2020, 16:42

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ЕС не откроет границы для украинцев с 1 июля из-за различной динамики заболевания коронавирусом

Об этом она сообщила в интервью Интерфакс-Украина.

"Уже сейчас мы понимаем, что с 1 июля чуда не произойдет и все границы не откроются. Но это связано не с Украиной, а во всей Европе очень разная динамика по заболеванию. И в Украине динамика очень разная. Это абсолютно не политический процесс", - сообщила Стефанишина.

Вице-премьеа отметила, что оценка Еврокомиссии относительно открытия границ базируется на количестве больных 100 000 человек. Пока показатели Украины не позволяют вести диалог о снятии ограничений.

"Мы ведем постоянный диалог, обмениваемся постоянной информацией. Это, возможно, не будет какой-то одномоментный процесс, это будет постепенный процесс открытия границ, и он будет зависеть, в том числе, от наших статических показателей, которые пока не позволяют нам активно включаться в диалог по открытию границ", - отметила Стефанишина.

Напомним, Украину не включили в обновленный список стран, для которых ЕС рекомендует открывать границы с июля.

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