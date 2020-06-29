Украины нет в обновленном списке стран, для которых ЕС откроет границу, - СМИ

29 июня, 2020, 13:17

Украины нет в обновленном списке стран, для которых ЕС рекомендует открывать границы с июля

Об этом пишет " Европейская правда " со ссылкой на Euronews.

Сначала «зеленый» список содержал 54 страны, в том числе Украину. Теперь, по информации агентства, из них осталось 15: Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, и - при условии взаимного согласия - Китай.

В "красный список" стран, для граждан которых въезд останется запрещенным, вошли США, Россия и Бразилия.

Издание не уточняет, каким Еврокомиссия рекомендует сделать порядок въезда из стран, не вошедших ни к одному из списков, в том числе из Украины.

Источники агентства также ставят под вопрос открытие границ с 1 июля, с учетом того, что окончательных договоренностей не достигли вовремя, и для вступления в силу решение должно быть опубликовано.