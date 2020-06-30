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Espreso.tvСпорт"Фенербахче" предложил "Динамо" 1 млн евро за скандального футболиста

"Фенербахче" предложил "Динамо" 1 млн евро за скандального футболиста


фото: yenisafak.com
Турецкий "Фенербахче" хочет арендовать у "Динамо" форварда сборной Люксембурга Жерсона Родригеса

Об этом сообщает Yeni Safak.

Стамбульский клуб предложил киевлянам за аренду Родригеса 1 млн евро с последующим правом выкупа нападающего португальского происхождения.

Форварда до 26 июля будет выступать на правах аренды за другой турецкий клуб - "Анкарагюджю". Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,4 млн евро. В январе Родригеса перевели в дубль "Динамо" и выставили на трансфер из-за нарушения спортивного режима.

В нынешнем сезоне 25-летний Жерсон Родригес сыграл за "Анкарагюджу" 10 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

За сборную Люксембурга футболист провел 24 матча и отметился 3 голами.

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