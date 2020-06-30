"Фенербахче" предложил "Динамо" 1 млн евро за скандального футболиста
Об этом сообщает Yeni Safak.
Стамбульский клуб предложил киевлянам за аренду Родригеса 1 млн евро с последующим правом выкупа нападающего португальского происхождения.
Форварда до 26 июля будет выступать на правах аренды за другой турецкий клуб - "Анкарагюджю". Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Тransfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,4 млн евро. В январе Родригеса перевели в дубль "Динамо" и выставили на трансфер из-за нарушения спортивного режима.
В нынешнем сезоне 25-летний Жерсон Родригес сыграл за "Анкарагюджу" 10 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.
За сборную Люксембурга футболист провел 24 матча и отметился 3 голами.
- 18 июня сообщалось, что Жерсон Родригес может перейти в "Монако" .
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