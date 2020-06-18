Скандальный футболист "Динамо" заинтересовал французский топ-клуб

18 июня, 2020, 19:48

Французский "Монако" активно следит за выступлениями нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеса в Турции

Об этом сообщает Milliyet .

В трансфере Родригеса заинтересован лично главный тренер "Монако" Роберт Морено. Французы уже начали переговоры с киевлянами относительно трансфера форварда. В Динамо игрок из Люксембурга переехал прошлым летом. До этого он выступал в Японии.

В зимнее межсезонье Жерсон Родригес перешел на правах аренды из "Динамо" в "Анкарагюджю". С тех пор 24-летний люксембургский нападающий провел 8 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.