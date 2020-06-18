Скандальный футболист "Динамо" заинтересовал французский топ-клуб
18 июня, 2020, 19:48
Французский "Монако" активно следит за выступлениями нападающего киевского "Динамо" Жерсона Родригеса в Турции
Об этом сообщает Milliyet .
В трансфере Родригеса заинтересован лично главный тренер "Монако" Роберт Морено. Французы уже начали переговоры с киевлянами относительно трансфера форварда. В Динамо игрок из Люксембурга переехал прошлым летом. До этого он выступал в Японии.
В зимнее межсезонье Жерсон Родригес перешел на правах аренды из "Динамо" в "Анкарагюджю". С тех пор 24-летний люксембургский нападающий провел 8 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
- 4 мая стало известно, что Родригес не планирует возвращаться в Украину.
- 30 января нападающий "Динамо" Жерсон Родригес перешел в турецкий "Анкарагюджю ".
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9 января нападающий "Динамо" Жерсон Родригес начал поиски нового клуба из-за конфликта с руководством киевлян.
- В октябре прошлого года журналист Игорь Цыганик признался, что встретил во львовском ночном клубе нападающего "Динамо" Жерсона Родригеса .
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