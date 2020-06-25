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Espreso.tvСпорт"Барселона" нашла нового форварда в ПСЖ

"Барселона" нашла нового форварда в ПСЖ


фото: Getty Images
Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани попал в сферу интересов "Барселоны"

Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, форвард национальной сборной Уругвая рассматривается руководством испанского клуба, как альтернативы Лаутаро Мартинесу в случае, если "Барсе" не удастся оформить трансфер аргентинского форварда миланского "Интера".

В текущем сезоне 33-летний Эдинсон Кавани провел 22 матча, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 20 млн евро.

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