"Барселона" нашла нового форварда в ПСЖ
25 июня, 2020, 17:42
Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани попал в сферу интересов "Барселоны"
Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, форвард национальной сборной Уругвая рассматривается руководством испанского клуба, как альтернативы Лаутаро Мартинесу в случае, если "Барсе" не удастся оформить трансфер аргентинского форварда миланского "Интера".
В текущем сезоне 33-летний Эдинсон Кавани провел 22 матча, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 20 млн евро.
- 12 июня стало известно, что защитник итальянского "Милана" Тео Эрнандес близок к трансферу во французский ПСЖ .
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