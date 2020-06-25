"Барселона" нашла нового форварда в ПСЖ

25 июня, 2020, 17:42

Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани попал в сферу интересов "Барселоны"

Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, форвард национальной сборной Уругвая рассматривается руководством испанского клуба, как альтернативы Лаутаро Мартинесу в случае, если "Барсе" не удастся оформить трансфер аргентинского форварда миланского "Интера".

В текущем сезоне 33-летний Эдинсон Кавани провел 22 матча, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 20 млн евро.

12 июня стало известно, что защитник итальянского "Милана" Тео Эрнандес близок к трансферу во французский ПСЖ .