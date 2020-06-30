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Espreso.tvСпорт"Аталанта" купила у "Ювентуса" конкурента для Малиновского

"Аталанта" купила у "Ювентуса" конкурента для Малиновского


фото: Getty Images
Итальянская "Аталанта" купила за 7 млн евро у "Ювентуса" Симоне Мураторе, который составит конкуренцию украинскому полузащитнику бергамцев Руслану Малиновскому

Об этом сообщает официальный сайт "Аталанты" .

За 22-летнего футболиста будет выплачено 7 млн евро. Туринский клуб будет получать транши от "Аталанты" в течение четырех лет.

С 13 лет Мураторе находится в системе "Ювентуса". В нынешнем сезоне в его активе 18 матчей за молодежную команду туринцев и 1 гол. Хавбек дебютировал за первую команду "Юве" в декабря 2019 года - он вышел на замену в игре с немецким "Байером" (2: 0) в Лиге чемпионов.

Муреторе, как и Малиновский, выступает в центре полузащиты и составит украинскому футболисту конкуренцию в борьбе за место в составе "Аталанты".

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