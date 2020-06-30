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Espreso.tvСпортПобедитель Лиги чемпионов станет новым тренером "Ювентуса"

Победитель Лиги чемпионов станет новым тренером "Ювентуса"


фото: Getty Images
Бывший футболист "Ювентуса" Андреа Пирло станет ассистентом главного тренера молодежной команды туринцев

Об этом сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио на собственном сайте.

По информации журналиста, Пирло будет работать ассистентом главного тренера второй команды "Юве" Роберто Баронио. Это будет первый тренерский опыт итальянца.

41-летний Андреа Пирло выступал за "Брешию", "Милан", "Интер" и "Ювентус". Завершил карьеру в американском "Нью-Йорк Сити" в 2017 году.

Пирло является шестикратным чемпионом Италии, он дважды выигрывал Лигу чемпионов в составе "Милана". Вместе со сборной Италии в 2006 году выиграл чемпионат мира и стал серебряным призером Евро-2012.

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