Определились фавориты в борьбе за "Золотой мяч"

30 июня, 2020, 12:40

Главными претендентами на "Золотой мяч-2020" являются польский форвард "Баварии" Роберт Левандовски, бельгийский хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду

Об этом сообщает Goal .

Лидером в обновленном рейтинге претендентов на главный индивидуальный трофей мирового футбола является Роберт Левандовски. Вторую позицию занимает Криштиану Роналду, который ранее находился на четвертом месте. Тройку лучших замыкает Кевин Де Брюйне.

Оставил топ-3 претендентов аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, который занимал до этого третье место.

Топ-10 главных претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal:

1 (1). Роберт Левандовски ( "Бавария")

2 (4). Криштиану Роналду ( "Ювентус")

3 (2). Кевин Де Брюйне ( "Манчестер Сити")

4 (3). Лионель Месси ( "Барселона")

5 (5). Томас Мюллер ( "Бавария")

6 (8). Карим Бензема ( "Реал")

7 (6). Неймар ( "ПСЖ")

8 (7). Эрлинг Холланд ( "Боруссия", Дортмунд)

9 (9). Килиан Мбаппе (ПСЖ)

10 (10). Джейдон Санчо ( "Боруссия" Дортмунд)

Напомним, 16 июня Роберт Левандовски захватил первое место в списке претендентов на "Золотой мяч".

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