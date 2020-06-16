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Espreso.tvСпортОпределился главный претендент на победу в номинации "Золотой мяч"

Определился главный претендент на победу в номинации "Золотой мяч"


фото: Getty Images
Форвард мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски занял первое место в списке претендентов на победу в номинации "Золотой мяч"

Об этом сообщает Goal.

Издание составило рейтинг из десяти главных претендентов на победу в номинации "Золотой мяч" в 2020 году. Первое место в списке занял лидер сборной Польши Роберт Левандовски. В топ-3 также попали форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси и нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В текущем сезоне 31-летний Роберт Левандовски провел 39 матчей, забил 45 голов и отдал 5 результативных передач. Нападающий является лучшим бомбардиром чемпионата Германии по футболу. Ориентировочная трансферная стоимость форварда "Баварии" составляет 56 млн евро.

 

В топ-10 претендентов также нашлось место для Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Томаса Мюллера и Сержа Гнабри (оба - "Бавария"), Эрлинга Холланд и Джейдон Санчо (оба - "Боруссия Д"), а также для Неймара и Киллиана Мбаппе (оба - ПСЖ).

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