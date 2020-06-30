Очередное нарушение международного права, - Джапарова об открытии железнодорожного грузового сообщения через "Керченский мост"

30 июня, 2020, 23:02

Запуск грузового железнодорожного сообщения через так называемый "крымский мост" является противоправным, и Украина будет просить Арбитражный суд, который ведет дело против РФ о нарушении Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть законность строительства моста

Об этом Укринформу заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, комментируя сообщение о запуске грузовых поездов через "Керченский мост".

По словам Джапаровой, запуск российской оккупационной администрацией грузового железнодорожного сообщения является противоправным, собственно, как и сам мост является незаконной постройкой.

"Он был построен вопреки Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Не было получено согласия Украины как прибрежного государства на его строительство. Отсутствуют экологические оценки его строительства", - подчеркнула она.

Джапарова подчеркнула, что на всех этапах строительства Россией моста украинская сторона обеспечивала надлежащее реагирование. В частности, речь идет о направлении российской стороне нот протеста, распространении соответствующих санкций на юридических и физических лиц, причастных к строительству.

"Открытие железнодорожного сообщения через "Керченский мост" - очередной факт нарушения Россией международного права и законодательства Украины. Будем просить Арбитражный суд, который рассматривает наше большое дело против Российской Федерации о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву, рассмотреть также вопрос законности строительства и продолжения работ по функционированию этого моста. По нашему мнению, эти действия лишь обостряют спор, о чем будет проинформирован суд", - отметила первый заместитель главы МИД Украины.