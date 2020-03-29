Россияне поедут на карантин в Крым: Чубаров призвал немедленно закрыть Керченский мост

29 марта, 2020, 17:34

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал закрыть Керченский мост, чтобы предотвратить распространение коронавируса на оккупированном полуострове

Об этом Чубаров сообщил в facebook.

"Наблюдаются все признаки того, что на днях въезд-выезд в/из Москвы может стать более жестким. Предчувствуя такое развитие событий, часть жителей российских мегаполисов, в частности, Москвы, где стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом, будут искать себе временное затишье подальше от Москвы. Не исключено, что в оккупированном Крыму", - написал Чубаров.

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Он призвал оккупационому мосту.

"Не забывайте, согласно международному гуманитарному праву, тот, кто оккупировал, обязан "с помощью всех имеющихся средств" обеспечить население продовольствием и санитарными материалами, а также обеспечивать и поддерживать деятельность санитарных и больничных учреждений и служб, здравоохранение и общественную гигиену на оккупированной территории", - напомнил Чубаров.

28 марта стало известно, что в аннексированной Россией украинской Автономной Республике Крым коронавирус подозревают у 2 230 человек.

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