НАПК проверит законопроект о риелторах на коррупционные риски
30 июня, 2020, 18:00
Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет экспертизу на наличие коррупционных рисков в законопроекте "О риелторской деятельности в Украине"
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"НАПК проведет антикоррупционную экспертизу проекта закона №3618 "О риелторской деятельности в Украине". Законопроект был отобран для проведения антикоррупционной экспертизы в результате мониторинга проектов нормативно-правовых актов и предварительного анализа рисков, который проводит НАПК", - указано в сообщении.
Проект закона имеет целью:
- ввести единую государственную политику в сфере регулирования риэлторской деятельности в Украине;
- установить порядок предоставления риэлторских услуг;
- определить ответственность за нарушения в сфере риэлторской деятельности;
- создать Единую информационную базу данных об объектах недвижимости и операции с ними как системы, содержащей в своем составе базы данных, информационные ресурсы и сервисы для производства риэлторской деятельности и тому подобное.
- В Верховной Раде зарегистрировали проект закона "О риэлторской деятельности", которым предлагается запретить арендовать (сдавать в аренду) или покупать (продавать) жилье в Украине без риелторов.
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