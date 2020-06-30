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Espreso.tvОбществоНАПК проверит законопроект о риелторах на коррупционные риски

НАПК проверит законопроект о риелторах на коррупционные риски

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет экспертизу на наличие коррупционных рисков в законопроекте "О риелторской деятельности в Украине"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"НАПК проведет антикоррупционную экспертизу проекта закона №3618 "О риелторской деятельности в Украине". Законопроект был отобран для проведения антикоррупционной экспертизы в результате мониторинга проектов нормативно-правовых актов и предварительного анализа рисков, который проводит НАПК", - указано в сообщении.

Проект закона имеет целью:

  • ввести единую государственную политику в сфере регулирования риэлторской деятельности в Украине;
  • установить порядок предоставления риэлторских услуг;
  • определить ответственность за нарушения в сфере риэлторской деятельности;
  • создать Единую информационную базу данных об объектах недвижимости и операции с ними как системы, содержащей в своем составе базы данных, информационные ресурсы и сервисы для производства риэлторской деятельности и тому подобное.
  • В Верховной Раде зарегистрировали проект закона "О риэлторской деятельности", которым предлагается запретить арендовать (сдавать в аренду) или покупать (продавать) жилье в Украине без риелторов.
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