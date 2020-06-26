В Раде зарегистрировали законопроект о запрете арендовать или покупать жилье без риелторов

26 июня, 2020, 21:05

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона "О риэлторской деятельности", которым предлагается запретить арендовать (сдавать в аренду) или покупать (продавать) жилье в Украине без риелторов

Законопроект опубликовали на сайте парламента.

Инициаторами законопроекта преимущественно являются нардепы из "Слуги народа", в том числе 9 из 11 членов профильного комитета Рады, который будет рассматривать его.

Так, риелторов хотят обязать вносить информацию по договорам (с присвоением уникального номера) в новый сервис - единую информационную базу. Зарегистрированные в базе риелторские договоры будут считаться недействительными. Сама база будет публичной и доступной онлайн.

В то же время риелторы будут проводить паспортизацию объектов, без которой, например, прорекламировать свою квартиру (скажем на сайте объявлений) - невозможно. Предполагается, что реклама недвижимости будет содержать в себе номер паспорта объекта.

За невыполнение этого требования законопроект предусматривает штраф в 47,2 тыс. грн.

Риелторы не смогут работать без свидетельств. За нарушение этой нормы законопроект предусматривает штрафы - от 8,5 до 17 тыс. грн с конфискацией прибыли. Повторное нарушение будет караться от 17 до 34 тыс. грн (также с конфискацией прибыли).

Также риелторов хотят обязать пройти профессиональную подготовку и сдавать квалификационный экзамен. Аттестованные риелторы будут вноситься в еще один новосозданный сервис - Единый реестр риэлторской деятельности (Единый реестр физических лиц, юридических лиц и профессиональных объединений в сфере риэлторской деятельности).

Экзамен будет проводить комиссия "Национальной федерации специалистов в сфере риэлторской деятельности". В ее состав будут входить специалисты, которых будут делегировать профессиональные объединения. Эта федерация также будет контролировать Единый реестр риэлторской деятельности.

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