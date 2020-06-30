На Ровенщине в детской областной больнице произошла вспышка COVID-19

30 июня, 2020, 19:42

В Ровенской детской областной больнице у нескольких сотрудников подтвердили заражение коронавирусной инфекцией

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

"В Ровенской детской областной больнице у нескольких работников выявлено COVID-19. Сейчас там ситуация стабильная, центр локализован, медицинская помощь оказывается в стандартном режиме. Контактные лица находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.

В Ровенской области за минувшие сутки обнаружили 74 новых случая заболевания, два человека умерли, 17 выздоровели, пока болеют 1873 человека.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 706 новых случаев коронавируса.

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