На Ровенщине в детской областной больнице произошла вспышка COVID-19
30 июня, 2020, 19:42
В Ровенской детской областной больнице у нескольких сотрудников подтвердили заражение коронавирусной инфекцией
Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.
"В Ровенской детской областной больнице у нескольких работников выявлено COVID-19. Сейчас там ситуация стабильная, центр локализован, медицинская помощь оказывается в стандартном режиме. Контактные лица находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.
В Ровенской области за минувшие сутки обнаружили 74 новых случая заболевания, два человека умерли, 17 выздоровели, пока болеют 1873 человека.
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 706 новых случаев коронавируса.
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