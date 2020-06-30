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Espreso.tvОбществоНа Львовщине до 7 июля продлили карантин

На Львовщине до 7 июля продлили карантин

Во Львовской области продлили карантин до 7 июля из-за высоких показателей заболеваемости COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

"Показатели заболеваемости коронавирусом в регионе заставляют сохранить карантинные меры в области", - говорится в сообщении.

Поэтому Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение продлить карантин до 7 июля.

"Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается по критическому обозначению, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии. Львовщина среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%). Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 000 населения (при норме более 24).

  • За последние сутки на Львовщине подтвердили 143 новых случая инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель в Украине.

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