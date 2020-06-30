 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: Львовщина снова бьет антирекорды

Коронавирус в Украине: Львовщина снова бьет антирекорды


фото: reuters
За последние сутки на Львовщине подтвердили 143 новых случая инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель в Украине. Всего по состоянию на утро 30 июня на Львовщине - 5435 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции

В больницах находятся 983 человека, 146 человек скончались, об этом в комментарии журналистке Еспресо.TV сообщила главный эпидемиолог Львовщины, врач-инфекционист Наталья Тимко.

По ее словам, высокая активность заболевания СОVID-19 связана с тем, что Львовщина - это пограничная зона. Кроме того, люди перестали соблюдать рекомендованных требований карантина. "А также потому, что СОVID-19 в принципе активизировался во всем мире", - отметила врач..

Также, предостерегает медик, опасность сохраняется, поскольку очень малый процент людей переболели.
"На Львовщине населения составляет + -2500000, а заболело 5500, поэтому можем посчитать, что сегодня очень небольшое количество людей переболели, и поэтому есть большой риск еще дальнейшего поражения. У нас даже ещё нет 22%, кто переболел ", - отметила Наталия Тимко.

Нынешняя цифра меньше, чем 27 июня (209 новых случаев), 26 июня (168) и 28 июня (173). Но больше, чем накануне - количество новых случаев состоянию на утро 29 июня составляла 115.

Львиная доля больных - это категория 50+, хотя встречаются случаи заболевания и среди младших категорий. Меньше болеют дети. Среди новых случаев является 53-летний тяжелый пациент, лежащий на стационарном лечении.

Заместитель главного врача Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник, в свою очередь, отметил, что на утро в больнице 189 больных , из них: 129 - с подтвержденным диагнозом Covid-19, среди которых - 19 - медицинские работники; 60 - с подозрением на Covid-19, из них - трое медиков.

Состояние больных в отделениях преимущественно тяжелое.

В отделении интенсивной терапии - девять больных. На ИВЛ находится трое пациентов. Они в очень тяжелом состоянии, с осложнениями основного заболевания и сопутствующими болезнями.

Добавим, что за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1098 ПЦР-тестов, из которых из новых проб - 482. Следовательно, общее количество положительных результатов составляет 143, при этом из новых проб положительных - 75. Среди них 32 жители Львова.

Напомним, с 10 июня в регионе - стремительный рост количества больных COVID-19. Наибольшее количество новых случаев больных зафиксировали 23 июня - 240. Львовщина перегнала Черновицкую области и Киев по количеству больных, до сих пор занимает первую позицию по распространенности коронавируса. Поэтому Львовщина остается в числе регионов, где ослабляют карантин: показатель динамики роста случаев инфицирования СOVID-19 cтановить более 10%. Об ослаблении карантинных мероприятий речь на следующем заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июня, 2020 вторник

больше новостей

30 июня, 2020 вторник

29 июня, 2020 понедельник

28 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать