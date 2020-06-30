Коронавирус в Украине: Львовщина снова бьет антирекорды

30 июня, 2020, 13:35

За последние сутки на Львовщине подтвердили 143 новых случая инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель в Украине. Всего по состоянию на утро 30 июня на Львовщине - 5435 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции

В больницах находятся 983 человека, 146 человек скончались, об этом в комментарии журналистке Еспресо.TV сообщила главный эпидемиолог Львовщины, врач-инфекционист Наталья Тимко.

По ее словам, высокая активность заболевания СОVID-19 связана с тем, что Львовщина - это пограничная зона. Кроме того, люди перестали соблюдать рекомендованных требований карантина. "А также потому, что СОVID-19 в принципе активизировался во всем мире", - отметила врач..

Также, предостерегает медик, опасность сохраняется, поскольку очень малый процент людей переболели.

"На Львовщине населения составляет + -2500000, а заболело 5500, поэтому можем посчитать, что сегодня очень небольшое количество людей переболели, и поэтому есть большой риск еще дальнейшего поражения. У нас даже ещё нет 22%, кто переболел ", - отметила Наталия Тимко.

Нынешняя цифра меньше, чем 27 июня (209 новых случаев), 26 июня (168) и 28 июня (173). Но больше, чем накануне - количество новых случаев состоянию на утро 29 июня составляла 115.

Львиная доля больных - это категория 50+, хотя встречаются случаи заболевания и среди младших категорий. Меньше болеют дети. Среди новых случаев является 53-летний тяжелый пациент, лежащий на стационарном лечении.

Заместитель главного врача Львовской областной инфекционной клинической больницы Игорь Берник, в свою очередь, отметил, что на утро в больнице 189 больных , из них: 129 - с подтвержденным диагнозом Covid-19, среди которых - 19 - медицинские работники; 60 - с подозрением на Covid-19, из них - трое медиков.

Состояние больных в отделениях преимущественно тяжелое.

В отделении интенсивной терапии - девять больных. На ИВЛ находится трое пациентов. Они в очень тяжелом состоянии, с осложнениями основного заболевания и сопутствующими болезнями.

Добавим, что за вчерашние сутки лабораторные центры провели 1098 ПЦР-тестов, из которых из новых проб - 482. Следовательно, общее количество положительных результатов составляет 143, при этом из новых проб положительных - 75. Среди них 32 жители Львова.

Напомним, с 10 июня в регионе - стремительный рост количества больных COVID-19. Наибольшее количество новых случаев больных зафиксировали 23 июня - 240. Львовщина перегнала Черновицкую области и Киев по количеству больных, до сих пор занимает первую позицию по распространенности коронавируса. Поэтому Львовщина остается в числе регионов, где ослабляют карантин: показатель динамики роста случаев инфицирования СOVID-19 cтановить более 10%. Об ослаблении карантинных мероприятий речь на следующем заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.