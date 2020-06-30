Капитан сборной Украины нашел неожиданный вариант продолжения карьеры

30 июня, 2020, 12:12

Капитан молодежной сборной Украины Евгений Чеберко переходит из "Зари" в австрийский клуб ЛАСК

Об этом сообщает meta-ratings .

По словам Чеберко, он действительно получил предложение о переходе от ЛАСК, сейчас идут переговоры австрийского клуба с "Зарей" о трансфере.

"Мне говорили, что есть заинтересованность со стороны иностранного клуба. Но они решают этот вопрос между собой. Конечно, в будущем у меня есть мечты попробовать свои силы в Европе. О ЛАСК слышал, что это команда хорошего уровня, играла в Лиге Европы, хорошо выступает в чемпионате. Думаю, если все получится, для меня это будет хороший шаг в развитии карьеры. Но пока все мои мысли связаны с "Зарей", - сказал Чеберко.

Ранее тренер ЛАСК Валерьен Исмаэль заявил о договоренности по трансферу Чеберко, которому осталось пройти медосмотр. Австрийцы заплатят за украинского футболиста 300 тыс. евро.

22-летний Евгений Чеберко в нынешнем сезоне сыграл за "Зарю" 30 матчей и отдал 2 результативные передачи. На счету центрального защитника 12 матчей за молодежную сборную Украины.

18 июня сообщалось, что "Заря" проявляет интерес к нападающему ереванского "Пюника" и сборной Армении Артура Мираняна.

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