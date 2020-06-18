Форвард сборной Армении близок к трансферу в "Зарю"

18 июня, 2020, 19:19

Луганская "Заря" проявляет интерес к нападающему ереванского "Пюника" и сборной Армении Артура Мираняна

Об этом сообщает zarya.lg.ua.

Луганчане уже сделали предложение по трансферу 24-летнего игрока. По информации источника, Миранян покинул "Пюник" и находится в статусе свободного агента, так может достаться "Зари" бесплатно.

Артур Миранян - воспитанник академии донецкого "Шахтера", имеет два паспорта: Украины и Армении. Интересы игрока представляет агент Вадим Шаблий.

В текущем сезоне армянин провел 19 матчей, забил 9 мячей и отдал 1 ассист. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 150 тыс. евро.