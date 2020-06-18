Форвард сборной Армении близок к трансферу в "Зарю"
18 июня, 2020, 19:19
Луганская "Заря" проявляет интерес к нападающему ереванского "Пюника" и сборной Армении Артура Мираняна
Об этом сообщает zarya.lg.ua.
Луганчане уже сделали предложение по трансферу 24-летнего игрока. По информации источника, Миранян покинул "Пюник" и находится в статусе свободного агента, так может достаться "Зари" бесплатно.
Артур Миранян - воспитанник академии донецкого "Шахтера", имеет два паспорта: Украины и Армении. Интересы игрока представляет агент Вадим Шаблий.
В текущем сезоне армянин провел 19 матчей, забил 9 мячей и отдал 1 ассист. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 150 тыс. евро.
- 13 июня во 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" одержало волевую победу над "Зарей" .
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