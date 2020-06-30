Франция закрыла свою старую атомную станцию
Об этом сообщает Deutsche welle .
"Для рабочих Фессенхайме это является погружением в ад. Самый экологичный инструмент утилизируется по экологическим причинам", - заявил крупнейший профсоюз Франции CGT.
Был приостановлен второй и последний реактор, работающий на станции.
В понедельник десятки сотрудников собрались в Фессенхайме, чтобы попрощаться с предприятием, на котором они работали.
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Вместе с тем, решение о закрытии ядерного объекта встретило одобрение экологических активистов, которые назвали это событие "историческим моментом" для страны.
После ядерной катастрофы на Фукусиме тогдашний президент Франции Франсуа Олланд пообещал закрыть станцию в Фессенхайме, но только в 2018 году его преемник Эммануэль Макрон начал этот процесс.
Без Фессенхайм во Франции будет работать 56 реакторов на 18 атомных станциях. Они производят около 70% электроэнергии для страны. Больше реакторов только в США - 98. Франция остается крупнейшим потребителем ядерной энергии в мире.
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