В ФРГ взорвали охладительные башни неработающей АЭС

14 мая, 2020, 18:10

В западногерманском городке Филипсбург (район Карлсруэ, земля Баден-Вюртемберг) утром 14 мая были подорваны охладительные башни выведенной из эксплуатации местной АЭС

Об этом сообщает Südwestrundfunk со ссылкой на энергетическую компанию EnBW Kernkraft GmbH.

"Сегодня в 6:05 были взорваны две башни охлаждения АЭС", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы можно было лучше контролировать падение, во внешней оболочке 152-метровых башен были сделаны специальные прорези (по 1100 шт. в каждой), в которые была заложена взрывчатка.

Над подготовкой взрыва работали четыре года.

На месте бывшей АЭС в Филипсбурге планируется построить подстанцию линии питания Ultranet DC, которая будет транспортировать большое количество электроэнергии с ветроэлектростанций в Северном море к югу Германии.

Компания не объявляла заранее дату операции из соображений безопасности, чтобы избежать собрания толпы. Тем не менее, посмотреть собралось немало людей, а также активистов Greenpeace. Район вокруг электростанции с обеих сторон Рейна был обнесен тремя предохранительными границами.

АЭС в Филипсбурге мощностью 2394 МВт была выведена из эксплуатации 31 декабря 2019 года.

В 2000 году в Германии приняли закон, устанавливающий план поэтапной остановки АЭС и отказа от атомной энергетики, который был скорректирован в 2010-2011 годах. Полностью закрыть все АЭС планируется до 2022 года.