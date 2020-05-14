В ФРГ взорвали охладительные башни неработающей АЭС
Об этом сообщает Südwestrundfunk со ссылкой на энергетическую компанию EnBW Kernkraft GmbH.
"Сегодня в 6:05 были взорваны две башни охлаждения АЭС", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы можно было лучше контролировать падение, во внешней оболочке 152-метровых башен были сделаны специальные прорези (по 1100 шт. в каждой), в которые была заложена взрывчатка.
Над подготовкой взрыва работали четыре года.
На месте бывшей АЭС в Филипсбурге планируется построить подстанцию линии питания Ultranet DC, которая будет транспортировать большое количество электроэнергии с ветроэлектростанций в Северном море к югу Германии.
Компания не объявляла заранее дату операции из соображений безопасности, чтобы избежать собрания толпы. Тем не менее, посмотреть собралось немало людей, а также активистов Greenpeace. Район вокруг электростанции с обеих сторон Рейна был обнесен тремя предохранительными границами.
АЭС в Филипсбурге мощностью 2394 МВт была выведена из эксплуатации 31 декабря 2019 года.
В 2000 году в Германии приняли закон, устанавливающий план поэтапной остановки АЭС и отказа от атомной энергетики, который был скорректирован в 2010-2011 годах. Полностью закрыть все АЭС планируется до 2022 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-
-
Читайте также
-
10 мая, 2020 Сгущенка. Молоко, которое стало сладостями
-
9 мая, 2020 Уроки ненависти
-