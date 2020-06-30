Эстония до 14 июля продлила запрет на авиасообщение с Украиной

30 июня, 2020, 19:18

Эстонская Республика продлила запрет на авиасообщение с Украиной до 14 июля

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры Эстонии.

Правительство Эстонской Республики продлило запрет на авиасообщение с Украиной. Запрет будет действовать до 14 июля.

На данный момент запрещены прямые рейсы из Эстонии в Швецию, Португалию, Беларусь, Украину и Российскую Федерацию.

Отмечается, что восстановление авиасообщения зависит от уровня заболеваемости COVID-19. Так, показатель заболеваемости должен составлять 25 или меньше случаев на 100 тыс. населения за последние две недели.

Запрет действует с 18 мая.

Европейский союз принял список стран для открытия границ с 1 июля, однако Украина в него не вошла.

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