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Espreso.tvСпортЭкс-капитан МЮ получил предложение возглавить сборную Азербайджана по футболу

Экс-капитан МЮ получил предложение возглавить сборную Азербайджана по футболу


фото: Getty Images
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" ирландец Рой Кин получил предложение стать главным тренером сборной Азербайджана

Об этом сообщает The Sun.

Рой Кин, ранее возглавлявший "Сандерленд" (2006-2008) и "Ипсвич" (2009-2011), а также работал ассистентом в сборной Ирландии (2013-2018), готов снова вернуться к тренерской работе. Сборная Азербайджана сделала его главным претендентом на пост тренера.

Издание отмечает, что 48-летнему Кину предложили привлекательные условия, однако ирландца придется убедить занять пост, поскольку он хочет убедиться, что работа в сборной Азербайджана - это правильный шаг.

При этом в Баку настаивают на ответы в течение 48 часов, ведь намерены как можно быстрее найти замену хорвату Николе Юрчевичу.

Британские СМИ отмечают, что откровенные комментарии Кина сделали его одним из лучших телевизионных экспертов. Однако, бывший капитан "Манчестер Юнайтед" продолжает считать себя тренером и стремится возобновить карьеру.

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