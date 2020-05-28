"Манчестер Юнайтед" взял кредит на бешеную сумму, чтобы купить новых футболистов
28 мая, 2020, 14:46
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" взял кредит в размере 155 млн евро
Об этом сообщает Manchester Evening News .
По информации источника, англичане планируют использовать эти средства для покупки новых игроков следующим летом. В планах МЮ - подписание трех новых футболистов.
Сам клуб заявил, что привлеченные средства необходимы для финансовой гибкости и поддержания стабильности во время кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.
- 27 мая стало известно, что "Манчестер Юнайтед" готов обсудить с дортмундской "Боруссией" обмен звездными полузащитниками Алексис Санчез - Джейдон Санчо.
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