"Манчестер Юнайтед" взял кредит на бешеную сумму, чтобы купить новых футболистов

28 мая, 2020, 14:46

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" взял кредит в размере 155 млн евро

Об этом сообщает Manchester Evening News .

По информации источника, англичане планируют использовать эти средства для покупки новых игроков следующим летом. В планах МЮ - подписание трех новых футболистов.

Сам клуб заявил, что привлеченные средства необходимы для финансовой гибкости и поддержания стабильности во время кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.