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Espreso.tvСпорт"Манчестер Юнайтед" взял кредит на бешеную сумму, чтобы купить новых футболистов

"Манчестер Юнайтед" взял кредит на бешеную сумму, чтобы купить новых футболистов


фото: Getty Images
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" взял кредит в размере 155 млн евро

Об этом сообщает Manchester Evening News .

По информации источника, англичане планируют использовать эти средства для покупки новых игроков следующим летом. В планах МЮ - подписание трех новых футболистов.

Сам клуб заявил, что привлеченные средства необходимы для финансовой гибкости и поддержания стабильности во время кризиса, который вызвала пандемия коронавируса.

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