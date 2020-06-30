Чудо-гол украинского футболиста претендует на звание лучшего в сезоне в Венгрии

30 июня, 2020, 07:39

Гол украинского полузащитника "Ференцвароша" Александра Зубкова претендует на звание лучшего мяча сезона в Венгрии

Об этом сообщает официальный сайт "Ференцвароша".

Клуб из Будапешта призвал всех болельщиков проголосовать за гол Зубкова в борьбе за трофей назван в честь легендарного венгерского форварда Ференца Пушкаша.

23-летний украинец в нынешнем сезоне выступал за "Ференцварош" на правах аренды. Он сыграл за команду 41 матч, забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

В итоге клуб из Будапешта выкупил контракт Зубкова у "Шахтера" за 1 млн евро.

19 июня сообщалось, что Александр Зубков близок к трансферу в турецкий "Фенербахче".

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