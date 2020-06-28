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Espreso.tvМирПервый экзит-пол из Польши: Дуда - 41,8%, Тшасковский - 30,4%

Первый экзит-пол из Польши: Дуда - 41,8%, Тшасковский - 30,4%

В первом туре президентских выборов в Польше действующий глава государства Анджей Дуда получил 41,8% голосов, тогда как кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции", варшавский мэр Рафал Тшасковский - 30,4%

Таковы данные экзит-пола, проведенного центром IPSOS, передает Еспресо.TV со ссылкой на Польское радио .

Третье место с результатом 13,3% занял Шимон Головня. Четвертое - Кшиштоф Босак с результатом 7,4%, на пятом месте - Роберт Бедронь с результатом 2,9%, а Владислав Косиняк-Камыш с результатом 2,6% занял шестое место.

Далее следуют: Марек Якубяк (0,5%), Павел Танайо (0,3%), Вальдемар Витковский (0,3%), Мирослав Пйотровский (0,2%).

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