ВОЗ направит экспертов в Китай, которые будут искать источник коронавируса
30 июня, 2020, 07:15
Всемирная организация здравоохранения вскоре должна направить группу экспертов в Китай с целью поиска источника коронавируса
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус, сообщает DW .
"Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе - как началась вспышка", - сказал он.
По словам Гебреисуса, ВОЗ уже несколько недель пытается договориться с КНР о начале работ по поиску источника коронавируса.
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- Ранее гендиректор ВОЗ напомнил, что введенные многими странами ограничительные меры позволили притормозить развитие COVID-19, но не остановили распространение болезни полностью .
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