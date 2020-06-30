ВОЗ направит экспертов в Китай, которые будут искать источник коронавируса

30 июня, 2020, 07:15

Всемирная организация здравоохранения вскоре должна направить группу экспертов в Китай с целью поиска источника коронавируса

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус, сообщает DW .

"Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все, в том числе - как началась вспышка", - сказал он.

По словам Гебреисуса, ВОЗ уже несколько недель пытается договориться с КНР о начале работ по поиску источника коронавируса.

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