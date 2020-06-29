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Espreso.tvМирДуда в первом туре выборов набрал 45%, - предварительные результаты

Дуда в первом туре выборов набрал 45%, - предварительные результаты


фото: Reuters
Президент Польши Дуда лидирует в первом туре выборов в этой стране, согласно предварительным результатам, обнародованным утром 29 июня

Об этом сообщает Радио Свобода .

Дуда, которого поддерживает правящая партия «Право и справедливость», набирает 45,7% голосов избирателей. Данные обнародованы по результатам подсчета голосов на 82% избирательных участков.

Вместе с ним во второй тур выборов выходит мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он, согласно предварительным результатам, набирает 28,5% голосов.

Согласно обнародованным накануне данным экзит-полов, Дуда получает 41,8% голосов .

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  • Второй тур выборов должен состояться 12 июля.

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