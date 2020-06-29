Дуда в первом туре выборов набрал 45%, - предварительные результаты
29 июня, 2020, 10:49
Президент Польши Дуда лидирует в первом туре выборов в этой стране, согласно предварительным результатам, обнародованным утром 29 июня
Об этом сообщает Радио Свобода .
Дуда, которого поддерживает правящая партия «Право и справедливость», набирает 45,7% голосов избирателей. Данные обнародованы по результатам подсчета голосов на 82% избирательных участков.
Вместе с ним во второй тур выборов выходит мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он, согласно предварительным результатам, набирает 28,5% голосов.
Согласно обнародованным накануне данным экзит-полов, Дуда получает 41,8% голосов .
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- Второй тур выборов должен состояться 12 июля.
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