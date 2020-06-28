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Espreso.tvМирШестой раз за месяц истребители США перехватывают самолеты РФ у Аляски

Шестой раз за месяц истребители США перехватывают самолеты РФ у Аляски

Самолет F-22
Американские истребители F-22 в субботу, 27 сентября 2020 года, провели перехват четырех российских самолетов в зоне оборонного определения вблизи Аляски

Об этом сообщил Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), в который входят силы США и Канады, передает Еспресо.TV со ссылкой на Голос Америки .

Российские Ту-142 подошли на расстояние 65 морских миль к Алеутским островам и находились в оборонной зоне идентификации ADIZ около восьми часов, говорится в сообщении.

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В командовании подчеркнули, что российские самолеты не нарушали суверенное воздушное пространство США или Канады, а находились в международной зоне.

"Только в этом году силы NORAD в десяти отдельных случаях идентифицировали и перехватили российские самолеты, которые заходили в ADIZ, включая бомбардировщики, истребители, самолеты морского патрулирования. Несмотря на COVID-19, мы находимся в полной готовности и способны отлично выполнять оборонительные задачи", - заявил командующий NORAD Терренс ОьШоннесси.

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