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Espreso.tvМирПутин объяснил зачем ему снова быть президентом: чтобы вернуть в состав РФ "огромное количество русских земель"

Путин объяснил зачем ему снова быть президентом: чтобы вернуть в состав РФ "огромное количество русских земель"


фото: Los Angeles Times
Президент России Владимир Путин не исключил, что снова будет баллотироваться на пост главы государства, если будут приняты соответствующие изменения в Конституцию

Об этом со ссылкой на российский "Интерфакс" передает Еспресо.TV.

"Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, баллотироваться. Там видно будет", - сказал он в пропагандистском фильме "Россия. Кремль. Путин" государственного телеканала "Россия 1"

По его словами, поправка в Конституцию, которая позволяет ему вновь выдвигать свою кандидатуру на выборы, нужна для того чтобы чиновники "работали", а не искали "возможных преемников".

"Если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - объяснил Путин свою точку зрения.

"Работать надо, а не преемников искать", - добавил он.

Также он рассказал о своих новых геополитических целях.

"При создании Советского Союза было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель - традиционных, исторических, российских территорий, а потом решила выйти из состава? Но тогда бы выходила хотя бы, с чем пришла, и не тащила с собой подарки от русского народа", - пояснил Путин.

Справка

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 июня по 1 июля.

Оппозиция выступает против этого голосования, считая что таким образом окончательно устанавливается пожизненное правление Путина. Теперь уже на конституционном уровне. 

Кроме того, есть огромные сомнения в прозрачности и честности как самого процеса волеизъявления граждан, так и подведения его итогов.

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