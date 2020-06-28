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Espreso.tvОбществоПоявились подробности пожара в Киевском нотариальном архиве

Появились подробности пожара в Киевском нотариальном архиве

27 июня 2020 года в 10:37 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на проспекте Повитрофлоцтском, 76-Г, в Соломенском районе столицы

Об этом со ссылкой на пресс служба ГСЧС сообщает Еспресо.TV .

На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в одном из помещений одноэтажного административного здания. О 11:03 пожар на площади 10 кв.м был локализован, а в 11:38 ликвидирован. На момент прибытия спасательных подразделений, в здании ни кого не было.

В результате пожара огнем уничтожено деревянную обрешетку чердака, старые вещи, утеплитель и документация организации, столы и стулья в одном из помещений.

На месте происшествия было задействовано пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причина возникновения пожара выясняется.

Жертв и пострадавших нет.

  • По этому адресу расположен Киевский государственный нотариальный архив.
  • Сначала сообщалось, что огонь стал распространяться с крыши здания .

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