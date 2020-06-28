Появились подробности пожара в Киевском нотариальном архиве
Об этом со ссылкой на пресс служба ГСЧС сообщает Еспресо.TV .
На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник в одном из помещений одноэтажного административного здания. О 11:03 пожар на площади 10 кв.м был локализован, а в 11:38 ликвидирован. На момент прибытия спасательных подразделений, в здании ни кого не было.
В результате пожара огнем уничтожено деревянную обрешетку чердака, старые вещи, утеплитель и документация организации, столы и стулья в одном из помещений.
На месте происшествия было задействовано пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 18 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
Причина возникновения пожара выясняется.
Жертв и пострадавших нет.
- По этому адресу расположен Киевский государственный нотариальный архив.
- Сначала сообщалось, что огонь стал распространяться с крыши здания .
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