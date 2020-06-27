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Espreso.tvОбществоВ Киеве горит нотариальный архив на Воздухофлотском

В Киеве горит нотариальный архив на Воздухофлотском

Фото из журнала "Нотариат Украины"
фото: journal.npu.org.ua/
Утром 27 июня 2020 года в Соломенском районе города Киева на Повитрофлотском проспекте 76, произошло возгорание крыши здания Киевского государственного нотариального архива

Об этом передают ВартовиЕспресо .

Причины возгорания устанавливаются.

Подробности будут позже.

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