В Киеве горит нотариальный архив на Воздухофлотском
27 июня, 2020, 11:17
Утром 27 июня 2020 года в Соломенском районе города Киева на Повитрофлотском проспекте 76, произошло возгорание крыши здания Киевского государственного нотариального архива
Об этом передают ВартовиЕспресо .
Причины возгорания устанавливаются.
Подробности будут позже.
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