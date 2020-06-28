Оккупанты не выпускают людей из Донецка на Мариуполь через КПВВ "Новотроицкое"

28 июня, 2020, 16:35

Контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое", через который осуществляется транспортное сообщение между захваченными россиянами Донецком и освобожденным Мариуполем, продолжает осуществлять пропускные операции граждан установленным порядком ежедневно с 07:00 до 18:00. Однако никаких гарантий пропуска лиц и транспортных средств со стороны временно оккупированной территории пока нет

Фактически, российско-террористические войска пока не пропускают людей на подконтрольную Украине территорию, передает Еспресо.TV .

Соответствующее официальное заявление в воскресенье, 28 июня 2020 года, обнародовала Государственная пограничная служба.

"По состоянию на утро 28.06.2020 ни один человек не прибыла со стороны ВОТа (временно оккупированных территорий Украины, - ред.) Граждане же, прибывающих в КПВВ со стороны контролируемой территории информируются украинскими пограничниками о возможном блокировании российско-оккупационными властями движения граждан на въезд и выезд. Гражданские лица, получив данную информацию отказываются от путешествия", - говорится в сообщении.

Читайте также: Виталий Портников: Ностальгия по СССР - это и есть мечта о союзе с Россией

Кроме того, в случае непропуска НЗФ граждан - при возвращении на контролируемую территорию последние должны в обязательном порядке установить на своих смартфонах мобильное приложение "Дий вдома" и пройти двухнедельную самоизоляцию. Граждан, которые не имеют возможности установить приложение "Дий вдома", с их согласия направляют на обсервацию в учреждения, определенные местными органами власти.

Уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 года № 815 (с изменениями), отказывают в пропуске во время выезда из ВОТа тем лицам, которые не дали согласие на самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса "Дий вдома" и отказались от обсервации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb