Виталий Портников: Ностальгия по СССР – это и есть мечта о союзе с Россией

23 июня, 2020, 13:33

Портников Виталий

Когда наблюдатели анализируют результаты социологических опросов, которые посвящены сожалением о судьбе Советского Союза, они, как правило, говорят о ностальгии. О том, что люди вспоминают свое прошлое, свою молодость, что они уверены, что тогда было лучше, чем сейчас…

Но этот вывод – всего лишь плод нашей фантазии. Ностальгия по Советскому Союзу – это вовсе не ностальгия по прошлому. Это – ностальгия по будущему. Это – ностальгия по России. Потому что каждый человек – и тот, кто жил в СССР, и тот, кто о нем просто читал и слышал – хорошо знает, что Советский Союз это просто псевдоним России. Все эти союзные республики – это была декорация оккупации. Все годы существования СССР в окружающем мире его называли Россией. Сами русские считали, что Россия – это их Родина. А вот украинцам или белорусам полагалось считать, что их Родина – Советский Союз.

Поэтому тот, кто ностальгирует, он не ностальгирует на самом деле. Он рассчитывает, что Россия вернется. Именно она. И если мы посмотрим на все цифры опроса КМИС, мы в этом уверенно убедимся. В западных областях страны "ностальгирующих" 15,3 процента. А на востоке – 49,3. Среди этнических украинцев ностальгируют 30,5 процента. А вот среди этнических русских – 66,9 процента, примерно столько же – 55,7 процента среди тех, кто считает себя "украинцем и русским одновременно". Среди тех, кто общается на украинском языке, ностальгирующих – 25,8 процента, а вот среди русскоязычного населения – 44,2 процента (среди билингвов процент меньше, 38,7). И, конечно, мечта о СССР коррелируется с социальным положением: когда человек успешен, когда он самостоятелен, о России он особо не вспоминает. И речь не только о достатке, речь именно о самостоятельности в определении своей судьбы. Среди предпринимателей и фермеров таких всего 19,4 процента. А вот среди служащих – уже 29,8.

Естественным образом, это отношение к империи полностью коррелируется с политическим выбором. На сегодняшний день единственный электорат, который действительно хочет строить страну – это электорат "Европейской солидарности", электорат Порошенко. Нравится это кому-то или нет, а среди сторонников этой партии всего 2 процента тех, кто хочет союза с Россией – в противоположность электорату ОПЗЖ, там таких 83,2. Но, по крайней мере, избиратели Медведчука тоже точно знают, чего они хотят - чтобы Украина опять превратилась в УССР, чтобы их президентом стал Путин.

А вот как с электоратами других партий? А никак. Среди сторонников "Слуг" - 28,4 процента сожалеют о СССР и 53,6 – нет. Среди сторонников "Батькивщины" - 33, 4 против 42,0. Среди сторонников Радикальной партии – 40,0 против 38,1. И даже среди сторонников "Голоса" - уж казалось бы – 17,2 против 78,8.

А теперь поставьте себя на место Зеленского, Тимошенко, Ляшко. Каким политиком вы можете быть, если вам нужно учитывать настроения тех, кто хочет независимой суверенной державы и тех, кто фактически не против ее ликвидации. Что делать, чтобы сохранить весь свой электорат? И ответ очень прост: ничего не делать. Ничего не строить. Обличать. Бороться с коррупцией. Быть оппозиционером даже тогда, когда находишься у власти – тогда обличать парламент, правительство, местную власть или президента – в зависимости от занимаемой тобой должности. Если бы у Тимошенко и даже у Зеленского был другой электорат, они вели бы себя совершенно иначе. Но как тебе выжить, если за тебя голосует электорат с диаметрально противоположными целями? И вот Тимошенко, например, показала нам настоящие чудеса политического выживания, в то время как политики с четкой проукраинской или антиукраинской позицией оказываются в пустоте. Помню свой разговор с Юлией Владимировной накануне президентских выборов 2019 года, когда она с присущей ей блестящей политической интуицией точно уловила, что Порошенко занимает нишу, которая освободилась после Ющенко. А задача того, кто хочет выжить в украинской политике – не занимать никаких ниш.

Другое дело, что государство так построить просто невозможно. Нельзя рассчитывать на успех, когда 33,5 процента украинцев – и это без оккупированных территорий! – все еще хотят в Россию и эта цифра только увеличивается от запада к востоку. Вот просто нельзя. И дело, конечно, не в Зеленском, не в Тимошенко и даже не в Медведчуке. Дело в нас самих. Украина так и будет барахтаться в этом болоте, пока украинцы окончательно не определятся.

Но при этом есть и хорошие новости. Среди учащихся и студентов тех, кто ностальгирует по СССР всего 4,6 процента, не жалеют о Союзе 63,7 (правда, очень много неопределившихся, целых 31,8 процента). Это означает, что будущее за Украиной, а не за Россией. Но до этого будущего нужно еще дожить.

А для того, чтобы дожить и не потерять страну, проукраинский электорат, которого все же больше – подчеркну, пока больше, до восстановления территориальной целостности страны – должен объединиться вокруг одной политической силы и перестать голосовать за популистов. Просто потому, что популисты никогда с проукраинскими силами всерьез не объединяться, чтобы не потерять свой пророссийский электорат, цифры об этом свидетельствуют.

Если такого объединения не произойдет, если политическая шизофрения будет торжествовать, это тоже не так страшно. Просто мои современники, как и их дети, так и умрут в этом болоте напрасных ожиданий и постоянного обмана. Потому что если ты голосуешь за тех, кто должен тебя обманывать – то что ты хочешь получить взамен?

Но пусть даже на смертном одре каждого из таких избирателей утешает мысль, что в настоящей Украине будут жить его внуки и правнуки. Это я обещаю.