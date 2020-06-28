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Espreso.tvОбществоНидерланды предоставили новое доказательство, что MH17 сбили россияне с "Бука"

Нидерланды предоставили новое доказательство, что MH17 сбили россияне с "Бука"

По часовой стрелке: Олег Пулатов, Леонид Харченко, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский
фото: Business Insider Australia
Прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит гражданами РФ с российской же установки "Бук", о которой говорили подозреваемые

Об этом со ссылкой на Европейскую правду сообщает Еспресо.TV .

Отмечается, что телефонные разговоры на сегодня является наиболее убедительными доказательствами по делу MH17 по трем российских и одному украинскому подозреваемому.

Новая запись показывает, что пророссийские сепаратисты думали, что сбили украинский истребитель.

17 июля 2014 года в 16.48 вечера, вскоре после авиакатастрофы с MH17 на востоке Украины, подозреваемый Леонид Харченко звонил подозреваемому Сергею Дубинскому, передает NRC .

"Мы уже на месте. Мы уже сбили" Сушку "(украинский самолет - ред)", - говорит Харченко.

Позже вечером, в 19.52, Дубинский звонит подозреваемому Олегу Пулатову и спрашивает:

"Скажите, наш" Бук "стрелял или нет?" Пулатов ответил: "Бук" сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила "Боинг".

После этого Дубинский позвонил  главному подозреваемому Игорю Гиркину, который возглавлял "министерство обороны" пророссийской террористической организации "ДНР" (структурного подразделения оккупационных российско-террористических войск на украинском Донбассе).

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Прокуроры напомнили, что никаких других самолетов, кроме MH17, 17 июля никто не сбивал, а в обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".

Прокуратура представила новые доказательства в ходе ответа на следственные запросы адвокатов Олега Пулатова на прошлой неделе. Защита утверждала, что альтернативные сценарии - такие как возможность того, что MH17 было якобы сбит украинским истребителем - не могут быть исключены.

Однако, по мнению прокуратуры, существует так много доказательств, указывающих на российскую ракету с "Бука", и другие версии не требуют дальнейшего расследования.

3 июля суд должен сообщить, пожелания защиты были удовлетворены.

Вместе с тем, пока еще не известно, когда начнется рассмотрение дела по существу.

Справка

Подавляющее большинство лиц на момент совершения преступления были кадровыми российскими военными и спецслужбистами.

Игорь Гиркин (Стрелков) - гражданин РФ. Террорист международного уровня, постоянный участник зарубежных авантюр Кремля, называет себя "полковником" ФСБ. О его длительные связи с Лубянкой в сети есть целый ряд свидетельств.

Сергей Дубинский - гражданин РФ. Сейчас генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР".

Олег Пулатов - гражданин РФ. Подполковник российского ГРУ.

Леонид Харченко - гражданин Украины. Сепаратист, который воевал за Россию в составе банд "ДНР".

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